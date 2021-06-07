Мурашко объявил стоимость вакцины «Спутник V»

Вакцина «Спутник V» с учетом доставки стоит около 900 рублей. Для граждан России препарат закупает государство. Такое заявление сделала глава Миндрава РФ Михаил Мурашко.

«Конечно же, ковид вызвал дополнительные расходы. Это в первую очередь расходы на вакцинацию — „Спутник V“ стоит порядка 900 рублей с учетом доставки, все это оплачивается государством сегодня», — сказал Мурашко. Его процитировало РИА «Новости».

Массовая вакцинация от коронавируса началась в России в январе 2021 года, она проходит во всех российских регионах. Министр здравоохранения недавно заявил, что для вакцинации россиян в общей закупили уже свыше б30 миллионов доз «Спутника V». По словам Мурашко, менее 1% привитых людей заражаются коронавирусом.

«Спутник V» зарегистрировали в августе 2020 года. Препарат, разработанный в НИЦЭМ имени Гамалеи, стал первой в мире зарегистрированной вакциной от коронавируса.

Позже в России регистрацию получили «ЭпиВакКорона» от центра «Вектор» и «КовиВак», созданную Центром имени Чумакова РАН. В начале мая 2021 года стало известно о регистрации четвертой российской вакцины — «Спутник Лайт».