Мурашко объявил о снижении заболеваемости COVID-19 в России

Волна заболеваемости ковидом в России снижается. По последним данным, число людей с COVID-19 приближается к 900 тысячам. Такое заявление сделал глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.

«В последнюю волну подъема заболеваемости — сейчас она спускается вниз — мы спустились уже на количество заболевших и наблюдаемых в системе здравоохранения, приближающихся к 900 тысячам», — сказал Мурашко во время выступления на Международном форуме гражданского участия «Мы вместе». Его процитировал «Интерфакс».

При этом он отметил, что это все равно большое количество пациентов. Вакцинацию и ревакцинацию населения нужно продолжать. По его словам, именно эти меры реально защищают от коронавируса.

«Мы сегодня продолжаем работать в формате мобилизации, усиленной работы», — заключил Мурашко.

Ранее, 30 ноября, глава Минздрава говорил о том, что за неделю количество больных COVID-19 в России оказалось менее одного миллиона человек.

За последние сутки в России выявили 32 930 случаев заражения коронавирусом. Вылечиться удалось 36 514 пациентам, скончались — 1217. За все время пандемии ковид подтвердился у 9 736 037 человек, проживающих на территории РФ.