Мурашко назвал условие избавления от коронавируса

Чтобы коронавирус ушел из России, нужно участие в вакцинации всех жителей страны. Тогда сформируется коллективный иммунитет и пандемия отступит. Об этом заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

«Заболевание тяжело протекает у многих и подчас бывает смертельным. Нужно остановить. Это ответственность каждого за себя и за окружающих. Нужно создать коллективный иммунитет, вирус должен уйти из страны, поэтому участие всех очень важно», — сказал глава ведомства в эфире программы «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».

Масштабная вакцинация во всех регионах России началась в декабре 2020 года. Прививочную кампанию планируют завершить к осени после формирования коллективного иммунитета. Сделать бесплатный укол сейчас может любой желающий.

За сутки в России медики выявили 9694 новых случая ковида в 85 регионах. Это максимальный показатель с 19 марта. Тогда за 24 часа зафиксировали 9699 случаев заражения коронавирусом. Общее число выявленных случаев болезни увеличилось до 5 063 442. С марта прошлого года COVID-19 унес 121 162 жизни.