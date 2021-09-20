Мурашко назвал тяжелым состояние 9 пострадавших при стрельбе в Перми

Девять пострадавших при стрельбе в Пермском государственном национальном исследовательском университете (ПГНИУ) находятся в тяжелом состоянии. Решение об их транспортировке пока не принято.

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко уточнил, что медики вынесут вердикт после стабилизации пациентов. Его слова привел ТАСС.

Ориентировочно речь идет об утре 21 сентября.

Утром 20 сентября в одном из корпусов вуза раздались выстрелы. Огонь открыл, предположительно, студент ПГНИУ из гладкоствольной винтовки. Погибли, по последним данным, шесть человек. Еще 24 — пострадали.

Молодой человек оказал сопротивление при задержании и был ранен. СМИ писали, что он скончался в больнице.

В Перми объявили 21 сентября днем траура. В регионе не будет занятий в школах, колледжах и техникумах.

Возле вуза образовался стихийный мемориал, куда местные жители стали приносить цветы. На парты, которые поставили у восточного входа в университет, устанавливают свечи в память о погибших и пострадавших во время стрельбы.