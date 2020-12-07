Минздрав назвал главное условие отмены антиковидных ограничений
«До того как мы научимся активно управлять фармацевтически, нам придется использовать такие мероприятия, как противоэпидемические системы ограничений, системы локдаунов и так далее. Это вынужденная мера, но для того, чтобы сохранить жизнь и здоровье населения, она является допустимой», — приводит РИА «Новости» слова Мурашко.
Министр здравоохранения отметил, что на фоне сложной эпидемической ситуации в России могут понадобиться более жесткие меры. Он не исключил, что россиянам запретят поездки внутри страны.
Вторая вспышка коронавируса произошла в сентябре. Число ежесуточно выявляемых случаев COVID-19 начало резко расти. Специалисты уверены, что переломить ситуацию поможет массовая вакцинация. В Москве и Подмосковье уже открылись первые прививочные пункты. Другие регионы начнут подключаться к программе на этой неделе.