Минздрав назвал главное условие отмены антиковидных ограничений

Антиковидные меры можно отменить в России только после появления лекарств, которые будут влиять на эпидемическую ситуацию. Об этом заявил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.

«До того как мы научимся активно управлять фармацевтически, нам придется использовать такие мероприятия, как противоэпидемические системы ограничений, системы локдаунов и так далее. Это вынужденная мера, но для того, чтобы сохранить жизнь и здоровье населения, она является допустимой», — приводит РИА «Новости» слова Мурашко.

Министр здравоохранения отметил, что на фоне сложной эпидемической ситуации в России могут понадобиться более жесткие меры. Он не исключил, что россиянам запретят поездки внутри страны.

Вторая вспышка коронавируса произошла в сентябре. Число ежесуточно выявляемых случаев COVID-19 начало резко расти. Специалисты уверены, что переломить ситуацию поможет массовая вакцинация. В Москве и Подмосковье уже открылись первые прививочные пункты. Другие регионы начнут подключаться к программе на этой неделе.