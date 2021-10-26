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    26 октября 2021, 16:11

    Мурашко назвал число свободных коек для больных с ковидом в России

    Глава Минздрава Мурашко: около 12% коек остаются свободными для больных ковидом в России

    Ольга Назаркина

    Под наблюдением врачей в России находятся 1,335 миллиона человек с ковидом. Свободным остается около 12% коечного фонда для заразившихся коронавирусом, заявил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.

    Мурашко назвал число свободных коек для больных с ковидом в России

    По словам министра, число болеющих ковидом сейчас больше, чем на пике заболеваемости прошлого сезона, сообщил «Интерфакс».

    «Более месяца мы наблюдаем стойкий рост заболеваемости, и количество пациентов, которые находятся на курации, под наблюдением медицинского персонала, оно растет», — констатировал Мурашко, выступая на президиуме координационного совета при правительстве по борьбе с коронавирусом.

    На фоне этого министр указал на необходимость увеличивать коечный фонд для таких пациентов в нескольких регионах страны. В отдельных субъектах, по его данным, развернуто 292 тысячи коек, что на 6% больше показателя прошлой недели.

    Мурашко также уточнил, что кислородом оснащено более 65% перепрофилированного коечного фонда.

    Из-за всплеска заболеваемости в России с 30 октября по 7 ноября объявлены нерабочими днями. Глава Роспотребнадзора Анна Попова ранее призвала россиян в это время посидеть дома и отказаться от поездок в другие регионы.