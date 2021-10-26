Мурашко назвал число свободных коек для больных с ковидом в России

Под наблюдением врачей в России находятся 1,335 миллиона человек с ковидом. Свободным остается около 12% коечного фонда для заразившихся коронавирусом, заявил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.

По словам министра, число болеющих ковидом сейчас больше, чем на пике заболеваемости прошлого сезона, сообщил «Интерфакс».

«Более месяца мы наблюдаем стойкий рост заболеваемости, и количество пациентов, которые находятся на курации, под наблюдением медицинского персонала, оно растет», — констатировал Мурашко, выступая на президиуме координационного совета при правительстве по борьбе с коронавирусом.

На фоне этого министр указал на необходимость увеличивать коечный фонд для таких пациентов в нескольких регионах страны. В отдельных субъектах, по его данным, развернуто 292 тысячи коек, что на 6% больше показателя прошлой недели.

Мурашко также уточнил, что кислородом оснащено более 65% перепрофилированного коечного фонда.

Из-за всплеска заболеваемости в России с 30 октября по 7 ноября объявлены нерабочими днями. Глава Роспотребнадзора Анна Попова ранее призвала россиян в это время посидеть дома и отказаться от поездок в другие регионы.