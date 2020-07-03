Мурашко допустил, что вторая волна COVID-19 в России будет менее масштабной

В Минздраве рассчитывают, что вторая волна коронавируса в РФ будет менее масштабной. В стране уже созданы необходимые системы лечения и профилактики инфекции, а у некоторых людей появился иммунитет к заболеванию.

Прогноз возможного развития ситуации дал министр здравоохранения России Михаил Мурашко. Его слова привел «Интерфакс».

«Маловероятно, что будет вторая волна такого же масштаба, как была первая. Мы приобрели определенный иммунитет, создали систему лечения, профилактики», — заметил глава ведомства.

Тем не менее он не исключил, что подъем заболеваемости все же произойдет, если люди не будут придерживаться правил поведения. Мурашко уточнил, что имеет в виду поведение по типу «COVID-диссидентов», когда человек игнорирует действующие ограничения.

На переносимость заболевания, по словам министра, влияние оказывает количество полученного вируса. Свою роль играет и то, в каком состоянии у человека находится иммунитет. Факторами риска при этом являются артериальная гипертония и ожирение, сахарный диабет, онкология, предрасположенность к тромбообразованию и возраст.

Мурашко подчеркнул, что у перенесших COVID-19 в более тяжелой форме и иммунитет формируется более «напряженный». И повторных случаев заболевания среди таких пациентов пока не выявили.

Глава Минздрава РФ предположил, что на распространение коронавируса не влияет сезон. В странах с жарким климатом заболеваемость не уходит, если нарушаются правила.