Мурашко: более 90% детей и взрослых с ковидом в России лечатся амбулаторно

За минувшую неделю число россиян с ковидом, которые находятся под наблюдением врачей, выросло в два раза. Об этом заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко.

При этом министр подчеркнул, что хотя в стране наблюдается рост заболеваемости, неотложную и экстренную медицинскую помощь россиянам будут оказываться в полном объеме, сообщил ТАСС.

По данным Мурашко, в России 92% пациентов с ковидом лечатся амбулаторно. Он также обратил внимание, что количество пациентов с коронавирусом в тяжелом состоянии снизилось на 9%.

Среди детей, которые заболели ковидом, 97% получают амбулаторное лечение.

«В России сейчас госпитализированы более девяти тысяч детей с ковидом», — уточнил он на заседании президиума координационного совета при правительстве по борьбе с COVID-19.

Почти 17 тысяч подростков от 12 до 17 лет, по его информации, уже сделали прививки от коронавируса. «Что касается вакцинации взрослого населения, темпы вакцинации, мы считаем, сейчас недостаточны», — заявил министр.

Глава Минздрава добавил, что ведомство следит за наличием вакцины — и ее на территории субъектов страны достаточно.