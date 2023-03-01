Общество 01 марта 2023, 19:37 Мурал в память о Дарье Дугиной появился в Геническе Школу в Геническе украсили муралом с портретом журналистки Дарьи Дугиной Соцсети

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Уличные художники нарисовали мурал с портретом погибшей в результате покушения журналистки Дарьи Дугиной на стене школы Геническа Херсонской области. Как сообщил ТАСС со ссылкой на своего корреспондента, в среду, 1 марта, прошло торжественное открытие произведения.

Глава Генического района Елена Терских в своей речи напомнила, что Дарья Дугина погибла молодой. Она подчеркнула, что портрет журналистки станет символом борьбы с теми, кто пропагандирует идеи экстремизма и нацизма среди школьников.

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«Мы сегодня открываем мурал в память о молодой девушке, ученом и патриоте, беззаветно любившей Родину», — заявила Терских.

Российская журналистка Дарья Дугина стала жертвой теракта, который произошел в конце августа. Она возвращалась с фестиваля «Традиция», когда в ее внедорожнике сработало заложенное взрывное устройство. В соседнем автомобиле находился отец журналистки — философ и общественный деятель Александр Дугин. Он стал свидетелем гибели дочери.

По данным ФСБ, причастной к теракту стала украинка Наталья Вовк, которая сбежала из России в Эстонию. Басманный суд Москвы заочно арестовал обвиняемую в убийстве журналистки.