Муниципальный приют для бездомных животных появится в Салехарде

Уточняется, что в вольерах на улице разместят порядка 80 собак. Установка будок уже завершена.

«У нас будки, они — ОСП, утеплитель сорокамиллиметровый, и опять ОСП. Это сэндвич. Все. Она теплая. Собака там будет находиться зимой, и ей будет достаточно тепло», — отметил ведущий инженер городского отдела технадзора управления капитального строительства Артем Ивашкевич.

По его словам, в теплых помещениях будут предусмотрены большие оконные проемы для вольерного выгула кошек. Помимо прочего, продумана дренажная система в полу. Весь комплекс будет состоять из карантинного блока, пропускного пункта, главного здания и уличной зоны.

На днях здесь подключат сантехнику и запустят вентиляционную систему.