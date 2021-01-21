Муниципальный приют для бездомных животных появится в Салехарде
Муниципальный приют для бездомных животных в скором времени откроют в Салехарде. Строительство уже выполнено на 95%, информирует ОГТРК «Ямал-Регион».
Уточняется, что в вольерах на улице разместят порядка 80 собак. Установка будок уже завершена.
«У нас будки, они — ОСП, утеплитель сорокамиллиметровый, и опять ОСП. Это сэндвич. Все. Она теплая. Собака там будет находиться зимой, и ей будет достаточно тепло», — отметил ведущий инженер городского отдела технадзора управления капитального строительства Артем Ивашкевич.
По его словам, в теплых помещениях будут предусмотрены большие оконные проемы для вольерного выгула кошек. Помимо прочего, продумана дренажная система в полу. Весь комплекс будет состоять из карантинного блока, пропускного пункта, главного здания и уличной зоны.
На днях здесь подключат сантехнику и запустят вентиляционную систему.