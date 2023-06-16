16 июня 2023, 19:09
Мультсериал снимут по компьютерной игре Dead Cells
Французская анимационная студия Bobbypills анонсировала выход мультсериала по мотивам игры Dead Cells. Об этом сообщил «Ридус».
Действия будут происходить на территории проклятого острова, жители которого стали монстрами из-за распространения опасного вида чумы. Главный герой должен очистить место от скверны и вернуть людям их облик. Для этого ему предстоит добраться до сумасшедшего короля, который намеренно устроил заражение населения. Только после победы над ним спаситель сможет избавиться от чумы.
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