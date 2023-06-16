Общество 16 июня 2023, 19:09 Мультсериал снимут по компьютерной игре Dead Cells

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Французская анимационная студия Bobbypills анонсировала выход мультсериала по мотивам игры Dead Cells. Об этом сообщил «Ридус».

Действия будут происходить на территории проклятого острова, жители которого стали монстрами из-за распространения опасного вида чумы. Главный герой должен очистить место от скверны и вернуть людям их облик. Для этого ему предстоит добраться до сумасшедшего короля, который намеренно устроил заражение населения. Только после победы над ним спаситель сможет избавиться от чумы.

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