Мультсериал «Маша и Медведь» вошел в топ-5 самых популярных детских шоу мира

Исследование провело агентство Parrot Analytics с 20 октября по 18 ноября участники изучили востребованность 20 тысяч детских шоу для детей от двух до 11 лет.

Для определения победителей измерялись онлайн-запросы, онлайн-просмотры, упоминание в социальных сетях и другие параметры. По итогам исследования «Маша и Медведь» вошли в топ-пять самых востребованных детских шоу.

Ранее российский мультсериал «Маша и Медведь» попал в Книгу рекордов Гиннесса. Его признали самым просматриваемым мультфильмом в мире. Эпизод «Маша плюс каша» набрал более четырех миллиардов просмотров.

В этом году мультсериал отмечает юбилей. Ему исполнилось 10 лет. Его уже перевели на 36 языков и показывают в более чем 100 странах.