Мультипликатор объяснил, почему зрители не оценили новый образ Волка из «Ну, погоди!»
Художник-мультипликатор Гарри Бардин прокомментировал недовольство зрителей новым образом Волка из «Ну, погоди!». Об этом сообщила газета «Взгляд».
По данным сайта «Газета.ru», Бардин считает, что «новая интерпретация персонажей ими просто не воспринимается, потому что в сознании уже есть представление о том, как это должно выглядеть правильно».
«И упрекать их в этом не стоит. Они любят тех, кто сделал, а не тех, кто снимает пенки», — заключил мультипликатор.