Мультипликатор объяснил, почему зрители не оценили новый образ Волка из «Ну, погоди!»

По данным сайта «Газета.ru», Бардин считает, что «новая интерпретация персонажей ими просто не воспринимается, потому что в сознании уже есть представление о том, как это должно выглядеть правильно».

«И упрекать их в этом не стоит. Они любят тех, кто сделал, а не тех, кто снимает пенки», — заключил мультипликатор.