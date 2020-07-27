Мультимедийный проект «Журналистский долг памяти» стартовал в Подмосковье

Журналисты Московской области вместе с муниципальными и региональных СМИ запустили мультимедийный проект «Журналистский долг памяти».

Уточняется, что целью проекта является восстановление и сохранение исторической памяти о событиях и героях Великой Отечественной войны. Председатель Союза журналистов региона Наталья Чернышова отметила, что школьникам не рассказывают в необходимом объеме о подвигах наших предков, информирует «Радио 1».

«С молодыми людьми работают только в школе, но там отводится ограниченное время на изучение истории. Со взрослыми людьми кто-то должен тоже работать, кто-то должен формировать адекватную картину мира, картину прошлого. Это делают именно журналисты, которые ведут поиск новых имен», — поделилась мнением она.

По ее словам, в рамках проекта люди смогут ознакомиться с материалами журналистов. Помимо прочего, представители СМИ проведут встречи с молодым поколением. Всем желающим расскажут, как работать с архивами по военной тематике, вести исследовательскую, краеведческую работу по поиску новых имен, а также правильно искать и изучать ценные документы.

Также в рамках акции будут проведены различные мастер-классы и экспедиция «Ильинский рубеж». Она посвящена подвигу Подольских курсантов. В рамках мероприятия участники проедут на автомобилях от Подольска до села Ильинское на Ильинском рубеже, где ребята героически обороняли подступы к Москве.