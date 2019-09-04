Мультимедийный проект о группе Дятлова запустили в России

Дятловцев могла погубить редкая северная болезнь Подробнее

Команда агентства повторила весь маршрут девяти участников команды Игоря Дятлова. Современные журналисты сверялись с дневниками студентов. Также сотрудники Ruptly стали свидетелями новых следственных экспериментов. Прокуратура провела их на месте трагедии.

В ближайшее время правоохранители должны обнародовать итоги проверки дела. Пока же команда видеоагентства начинает публиковать кадры своего пути, а также фото с места, где были найдены тела. Кроме того, можно будет увидеть новые интервью с экспертами, следователями и местными жителями. Они поделятся своими версиями произошедшего.

Уже запустили Instagram проекта. В нем размещены архивные фотографии с участниками группы Дятлова. Начал работать интерактивный сайт-дневник и опубликован получасовой документальный фильм.

Девять туристов под руководством Игоря Дятлова погибли при загадочных обстоятельствах в горах на Урале в начале 1959 года. Существует множество версий произошедшего. По официальной версии, группа умерла в результате несчастного случая, который был вызван стихийной силой. Однако журналисты и другие неравнодушные до сих пор продолжают собственные расследования.