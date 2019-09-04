  • Мультимедийный проект о группе Дятлова запустили в России

    04 сентября 2019, 08:15

    Наза Салех Захи

    Первое российское видеоагентство Ruptly запустило мультиплатформенный проект, в котором можно найти материалы расследования загадочной гибели группы Дятлова на Урале 60 лет назад.

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    Команда агентства повторила весь маршрут девяти участников команды Игоря Дятлова. Современные журналисты сверялись с дневниками студентов. Также сотрудники Ruptly стали свидетелями новых следственных экспериментов. Прокуратура провела их на месте трагедии.

    В ближайшее время правоохранители должны обнародовать итоги проверки дела. Пока же команда видеоагентства начинает публиковать кадры своего пути, а также фото с места, где были найдены тела. Кроме того, можно будет увидеть новые интервью с экспертами, следователями и местными жителями. Они поделятся своими версиями произошедшего.

    Уже запустили Instagram проекта. В нем размещены архивные фотографии с участниками группы Дятлова. Начал работать интерактивный сайт-дневник и опубликован получасовой документальный фильм.

    Девять туристов под руководством Игоря Дятлова погибли при загадочных обстоятельствах в горах на Урале в начале 1959 года. Существует множество версий произошедшего. По официальной версии, группа умерла в результате несчастного случая, который был вызван стихийной силой. Однако журналисты и другие неравнодушные до сих пор продолжают собственные расследования.