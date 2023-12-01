Общество 01 декабря 2023, 11:58 Мультимедийный концерт «Музыкальные миры АНИМЕ» пройдет в Москве

Читать 360tv в

Оркестр и хор Nella Musica Orchestra представит очередную премьеру — «Музыкальные миры АНИМЕ». Концерт пройдет 6 декабря на сцене Vegas City Hall.

Артисты представят зрителям путешествие с полным погружением в мир культовых аниме. В программу включили музыку из таких картин как «Атака Титанов», «Навсикая из Долины ветров», «Наруто», «Ходячий замок», «Принцесса Мононоке», «Тетрадь смерти», «Когда плачут цикады», «Эльфийская песнь», «Небесный замок Лапута», «Унесенные призраками», «Мой сосед Тоторо», «Ведьмина служба доставки». Выступление будет сопровождаться уникальным видеорядом.

Иммерсивный концерт посвятят отношениям природы и человечества, а также тому, как необходимо сохранять равновесие — тот естественный баланс, необходимый для жизни обоих.

Площадка Vegas City Hall представляет собой многофункциональный концертный зал. Здесь проводят цирковые спектакли, детские шоу, семейные праздники, акустические концерты, конференции и презентации.