05 декабря 2023, 16:32
Мультимедийное шоу с помощью 3D-мэппинг-технологий покажут на фасадах исторических зданий в Петербурге
Мультимедийное шоу, посвященное 320-летию со дня основания Петербурга и финалу Всероссийского конкурса современного медиаискусства «Страна СВЕТА» покажут на фасадах исторических зданий города 9 и 10 декабря. Об этом написала газета «Петербургский дневник».
Шоу будут готовить десять финалистов конкурса молодых художников из разных регионов страны. Они приедут в Петербург и с помощью 3D-мэппинг-технологий покажут зрелищную презентацию о родном крае на здании Штаба конногвардейского полка.
Реклама
Победителям вручат денежные призы, а также сделают новые предложения по работе.
Санкт-Петербург
Реклама
Реклама