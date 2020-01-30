Мультимедийная галерея «Дорога памяти» пополнилась новым именем

Ведомство опубликовало специальную видеоинструкцию, в которой объясняется, как добавить на сайт «Память народа» имя своего родственника — участника ВОВ. С сайта информация поступит в «Дорогу памяти». Мультимедийная галерея откроется девятого мая вместе с храмом Победы. По данным информагентства, проект Минобороны увековечит подвиг 33 миллионов участников войны.