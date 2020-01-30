    30 января 2020, 20:55

    Мультимедийная галерея «Дорога памяти» пополнилась новым именем

    Артур Блянихов

    Оборонное ведомство России готовит мультимедийный проект «Дорога памяти», который собирает информацию об участниках Великой Отечественной войны. РИА ФАН загрузило на сайт сведения о ветеране Алексее Кужильном.

    Ведомство опубликовало специальную видеоинструкцию, в которой объясняется, как добавить на сайт «Память народа» имя своего родственника — участника ВОВ. С сайта информация поступит в «Дорогу памяти». Мультимедийная галерея откроется девятого мая вместе с храмом Победы. По данным информагентства, проект Минобороны увековечит подвиг 33 миллионов участников войны.