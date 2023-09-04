Общество 04 сентября 2023, 19:41 Мухоморы предложили приравнять к наркотикам Депутат Госдумы Метшин предложил приравнять мухоморы к наркотикам unsplash.com

Читать 360tv в

Депутат Госдумы от Татарстана Айдар Метшин предложил приравнять мухоморы к наркотикам. Он отметил, что число отравившихся грибами каждый год растет на 40%, сообщила газета «Вечерняя Казань».

Парламентарий заявил, что считает необходимым изменить ситуацию со свободной продажей галлюциногенных грибов. Большинство экспертов согласились с тем, что мухоморы следует внести в перечень наркотических средств.

Реклама

«На законодательном уровне принятие запретных и ограничительных мер всегда является результатом глубоких исследований вопроса с учетом мнений экспертов и общественности», — подчеркнул депутат.

Ежегодно по итогам тихой охоты с симптомами отравления обращаются более 100 человек, при этом некоторые не выживают. Чтобы обезопасить себя, грибникам необходимо собирать только те грибы, которые точно не содержат яд.

Наибольшую опасность представляет белый мухомор, так как его легко спутать со съедобными грибами. Его можно распознать по резкому запаху хлорки.