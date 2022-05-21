Мухи, волосы, больницы: ОНФ рассказал о нарушениях в школьных столовых

В Бюро расследований ОНФ рассказали о самых резонансных жалобах, с которыми обращаются родители школьников. В школьных завтраках и обедах периодически обнаруживают мух и волосы, еду готовят из просроченных продуктов, а дети жалуются на рвоту и периодически попадают в больницы с отравлением. Об этом написали «Известия».

В течение учебного года по 127 жалобам возбудили административные дела. В ОНФ уточнили, что отравления в школьных столовых и критичные замечания СанПиНов не являются массовыми историями. Тем не менее, эксперты убеждены в необходимости выработки единого подхода к контролю качества питания учеников.

С момента введения федерального финансирования питания учеников 1–4 классов прошло два учебных года, количество сигналов несколько снизилось. Практически нет сообщений о том, что дети не обеспечены питанием.

В повестке возникло множество других вопросов — например, как делать замену блюд при сбоях логистики.

«Количество денег, выделяемых на питание, должно плавно перейти в качество питания, его организации, и тут проблем даже больше», — рассказал руководитель Бюро расследований ОНФ Валерий Алексеев.

Сейчас за это отвечают сразу несколько ведомств, и им не всегда удается подходить к решению затруднительной ситуации скоординировано.