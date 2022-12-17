Общество 17 декабря 2022, 09:48 Муфтият заявил о подконтрольной СБУ исламской секте в Крыму Муфтият Исмаилов: подконтрольная СБУ исламская секта захватили мечеть в Крыму piqsels

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На территории Крыма сегодня продолжает работать Духовное управление мусульман Украины (ДУМУ). Его возглавляет хабашит Ахмед Тамим. Эта организация подчиняется СБУ и получает деньги от официального Киева. Такое заявление РИА «Новости» сделал замглавы Духовного управления мусульман Крыма Айдер Исмаилов.

«Их раскольническая деятельность не прекратилась. Мы знаем, что после 2014 года они еще продолжают работать, поменяли название, стали Центральным духовным управлением», — рассказал он.

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Муфтият Крыма также добавил, что сторонники ДУМУ захватили мечеть, расположенную в Евпатории несмотря на то, что она подчиняется управлению мусульман Крыма. До сегодняшнего дня они так ее и не вернули, хотя суд постановил обратное.

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Тамим также добавил, что располагает данными о том, что сторонники ДУМУ до сих пор финансируются официальным Киевом. Они также ведут подрывную деятельность на территории полуострова.