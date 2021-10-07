Муфтият Татарстана назвал провокацией ролик священника из Казани

Духовное управление мусульман Татарстана заявило, что ролик преподавателя Казанской православной духовной семинарии священника Иоанна Васильева о пророке Мухаммеде является провокацией. В видео он толковал одно из преданий о пророке.

Об этом сообщил муфтий Татарстана Камиль Самигуллин в своем Telegram-канале.

«У мусульманских богословов могут быть разные трактовки хадиса и дискуссии о том, какое толкование сильнее и лучше раскрывает смысл. Но эти разногласия по-прежнему находятся в русле научной традиции ислама. А сказать о комментаторах сунны (предания — прим. ред.), что они „не говорят, по сути, ничего вразумительного“, — это, извините, либо невежество, либо провокация», — подчеркнули в муфтияте.

Иоанн Васильев опубликовал видео «Как Умар решение Мухаммеда отменил» на YouTube-канале «Вопросы православия и ислам». В нем он заявил, что в одном из преданий праведный халиф Умар — один из четырех праведных халифов, которые возглавляли созданный Пророком халифат, — нарушил заповедь. Он не подчинился пророку Мухаммеду, отменив его приказ.

В муфтияте отметили, что настоящий смысл этого предания понятен каждому, кто хоть немного изучал мусульманское богословие «из уст в уста от ученых». Именно такой метод освящен многовековой традицией религии. Священник же исказил смыл предания, оказавшись недостаточно компетентным не только в области мусульманского богословия, но и в области арабского языка.

«Нам приходит в голову и второе возможное объяснение такого поведения Васильева: он намеренно разжигает вражду между конфессиями в нашей республике», — заявили в муфтияте.