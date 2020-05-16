Муфтият Дагестана погасил долги малоимущих в магазинах

«Оставшись без средств на прокорм семьи, многие жители были вынуждены брать продукты питания в местных гастрономах в долг», — говорится в сообщении.

Помощник муфтия Дагестана Мухаммад Мукошдибиров погасил долги жителей Цумадинского района. Представители муфтията помогли разобраться с долгами также и в селе Эндирей Хасавюртовского района. Аналогичные благотворительные акции прошли в Хасавюрте, Кизляре, а также в Новолакском, Хасавюртовском, Кизлярском районах.

Кроме того, в священный месяц Рамадан хозяин одной из аптек в Хасавюрте простил долги всем неплательщикам.

Помимо этого представители муфтията передали больницам республики медикаменты и средства индивидуальной̆ защиты. Кроме того, они раздали продуктовые наборы — 20 тонн еды на 650 тысяч рублей. Поддержку оказали в рамках акции «Продукты в каждый дом», которую проводит благотворительный фонд «Инсан».

Во время пандемии многим пришлось влезать в долги, чтобы купить продукты в гастрономах и жизненно важные лекарства в аптеках.