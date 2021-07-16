Муфтий рассказал, чем мусульмане могут заменить хадж

Мусульмане, у которых из-за коронавируса не получится отправиться в хадж, могут вместо этого побывать на пятничной молитве джума-намаз. Как сообщает «РИА Новости», об этом рассказал член Общественной палаты РФ, председатель Духовного собрания мусульман России муфтий Альбир Крганов.

Хадж — это паломничество к святыням в городах Мекка и Медина. Оно обязательно для каждого мусульманина и совершается в месяц зуль-хиджа по лунному календарю. В этом году период выпадает на промежуток с 17 по 22 июля.

Саудовская Аравия из-за пандемии решила текущим летом позволить хадж только тем мусульманам, которые проживают внутри страны. Максимальное число паломников тоже ограничено — 60 тысяч человек. Такая же ситуация сложилась и год назад: тогда впервые на хадж не смогли приехать люди их других стран.

«Мы помним и о том, что тот человек, у которого нет возможности совершить хадж, если он посетит в мечети джума-намаз, то это, конечно, будет не равнозначно, но тем не менее в какой-то мере большое воздаяние будет за этот обряд и ему», — сказал Крганов.

Кроме того, Крганов рассказал, какие проблемы возникают в крупнейших городах России в связи с проведением праздника Курбан-байрам. Он отметил, что число комплексов мечетей в столице — всего четыре, а в Петербурге — две. Праздник ежегодно стараются посетить не меньше 200 тысяч человек. Проверить при этом результаты тестов на коронавирус или наличие вакцины у каждого невозможно чисто технически.

В Петербурге призывают мусульман остаться дома на Курбан-байрам, чтобы не создавать угрозу распространения коронавируса. Такое предложение озвучил муфтий города Равиль Панчеев.