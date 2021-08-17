Муфтий Москвы прокомментировал решение талибов* разрешить женщинам участвовать в общественной жизни

Муфтий Москвы Ильдар Аляутдинов в разговоре с «Газетой.ru» прокомментировал заявление «Талибана»* о том, что афганским женщинам разрешат участвовать в общественно-политической жизни. По его словам, это не противоречит исламскому этикету.

«С точки зрения религии это возможно, если соблюдаются определенные условия внешнего облика и местонахождения — ислам это не запрещает, запретов на этот счет нет. Определенные ограничения есть: если, например, женщина с непокрытой головой, нельзя оставаться с мужчиной. Есть свои определенные понятия, условия, при которых женщина может занимать пост и выполнять какие-то значимые функции в нашей повседневной жизни», — сказал Аляутдинов.

Он добавил, что есть множество известных женщин-мусульманок, достигших успеха в общественной жизни.

Ранее талибы* заявили, что женщинам в Афганистане будет разрешено быть ведущими телевизионных программ, а также пригласили их участвовать в будущем правительстве Афганистана.

* «Талибан» — террористическая организация, запрещенная в РФ.