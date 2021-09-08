Муфтий Мордовии счел неприемлемым запрет на спорт для женщин в Афганистане

Муфтий Мордовии Фагим Шафиев обсудил с Daily Storm планы «Талибана»* запретить жительницам Афганистана заниматься спортом, поскольку их фигуры могут быть видны посторонним.

«Здесь абсолютно неприемлемо мнение кого-либо, хоть это политическое, религиозное какое-то движение. И Коран, и Сунна не запрещают женщинам быть активными, заниматься спортом, получать профессию и иметь иные занятия», — объяснил Шафиев.

Он заметил, что сегодня даже для женщины-мусульманки с самыми консервативными взглядами не составит труда найти подходящую одежду для занятий спортом.

«Запрещать, говорить, что это неприемлемо для мусульманина, — это невежественно. Не является приемлемой позицией для современного верующего человека», — добавил собеседник издания.

*«Талибан» — террористическая организация, запрещенная на территории России.