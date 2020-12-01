Муфтий Чечни заставил девушек отказаться от никаба и показать лицо

Муфтий Чечни Салах Межиев и начальник МВД по городу Грозный Аслан Ирасханов публично отчитали нескольких жительниц республики. Они отругали их за ношение никаба — мусульманского платка, который полностью скрывает лицо и оставляет только узкую прорезь для глаз.

Об этом рассказали в Instagram-аккаунте ЧГТРК.

Там уточнили, что с девушками провели воспитательную беседу, а затем заставили снять платки и показать лица.

«В Исламе есть четко прописанные правила, которых нужно строго придерживаться. Никаб — традиционное одеяние арабских женщин. И не является обязательством», — процитировали слова муфтия.

После общения с Межиевым и Ирасхановым жительницы республики обещали «привести свое одеяние в соответствующий вид». Муфтий также призвал подрастающее поколение не путать религию Ислама и традиции жителей Ближнего Востока. Кроме того, он напомнил присутствующим мужчинам о важность пристального внимания за увлечениями их детей.

Парламент Чечни в марте 2017 года принял закон, который разрешил ученикам выбирать одежду в соответствии с религиозными верованиями. Он также велел образовательным организациям при формировании правил школьной формы учитывать право детей носить одежду и символику, которая отвечает их религии или народным традициям. При этом такие элементы одежды не должны противоречить федеральному законодательству, а также — не вредить здоровью граждан.