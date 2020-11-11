Муфтий Чечни объяснил запрет на браки мусульман с иноверцами

«Запрет связан с тем, чтобы в семье царила духовная гармония, было меньше разногласий и споров в вопросах воспитания детей и чтобы в случае разводов не страдали дети: если оба супруга понимают сущность ислама, этот процесс происходит безболезненно», — пояснил муфтий.

Он напомнил, что запрет на браки мусульман с иноверцами не новость. Он существовал всегда, поэтому нет необходимости обсуждать этот вопрос. Здесь нет никаких споров.

Духовное управление мусульман России (ДУМ РФ) опубликовало богословское заключение, согласно которому для мусульман межконфессиональные браки на территории России недопустимы. Они возможны лишь в определенных единичных случаях по решению местного муфтия, который рассматривает и принимает во внимание все обстоятельства конкретного случая.