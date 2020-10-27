Муфтий Чечни назвал Макрона террористом из-за карикатур на пророка

По словам Межиева, все действия лидера Франции — это спланированная атака на ислам, которая может привести к новым жертвам. В своем заявлении муфтий отметил, что Макрон представляет собой истинное лицо Запада, который не принимает традиционные ценности, в том числе ислам.

«Макрон, в тебе и тебе подобных проявляется вся сущность подлинного терроризма и экстремизма, выращенного на западных псевдоценностях мультилиберализма и вседозволенности», — говорится в сообщении.

Муфтий отметил, что власти Франции своим поведением только разжигают новую межрелигиозную рознь, подстрекая мусульман на провокационные действия.

Учитель школы в пригороде Парижа Самюэль Пати показал своим ученикам карикатуры на пророка Мухаммеда из журнала Charlie Hebdo. Одна из школьниц оказалась мусульманкой и рассказала о случившемся отцу.

Взбешенный мужчина записал видео, в котором рассказал о том, что произошло в школе. На этот ролик наткнулся 18-летний чеченец Абдулах Анзоров. Он подкараулил учителя и обезглавил его. Фотографии и видео он опубликовал в социальных сетях. В момент задержания полицейские застрелили юношу.

После убийства в Париже и ряде других городов Франции прошли акции в защиту свободы слова и поддержки преподавателей. Скандальные рисунки спроецировали на стену ратуши города Монпелье. В скором времени их издадут отдельной книгой.