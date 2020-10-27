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    27 октября 2020, 02:34

    Муфтий Чечни назвал Макрона террористом из-за карикатур на пророка

    Анатолий Минкин

    Террористом номер один назвал муфтий Чеченской Республики Салах-Хаджи Межиев президента Франции Эммануэля Макрона. Так духовный лидер мусульман российского региона отреагировал на новое появление карикатур на пророка Мухаммеда после убийства школьного учителя под Парижем. Заявление муфтия опубликовано на странице Духовного управления мусульман Чечни в Instagram.

    По словам Межиева, все действия лидера Франции — это спланированная атака на ислам, которая может привести к новым жертвам. В своем заявлении муфтий отметил, что Макрон представляет собой истинное лицо Запада, который не принимает традиционные ценности, в том числе ислам.

    «Макрон, в тебе и тебе подобных проявляется вся сущность подлинного терроризма и экстремизма, выращенного на западных псевдоценностях мультилиберализма и вседозволенности», — говорится в сообщении.

    Муфтий отметил, что власти Франции своим поведением только разжигают новую межрелигиозную рознь, подстрекая мусульман на провокационные действия.

    Учитель школы в пригороде Парижа Самюэль Пати показал своим ученикам карикатуры на пророка Мухаммеда из журнала Charlie Hebdo. Одна из школьниц оказалась мусульманкой и рассказала о случившемся отцу.

    Взбешенный мужчина записал видео, в котором рассказал о том, что произошло в школе. На этот ролик наткнулся 18-летний чеченец Абдулах Анзоров. Он подкараулил учителя и обезглавил его. Фотографии и видео он опубликовал в социальных сетях. В момент задержания полицейские застрелили юношу.

    После убийства в Париже и ряде других городов Франции прошли акции в защиту свободы слова и поддержки преподавателей. Скандальные рисунки спроецировали на стену ратуши города Монпелье. В скором времени их издадут отдельной книгой.