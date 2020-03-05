Муфтий Ахмад Афанди: упоминание Бога в Конституции повлияет на развитие России

По мнению муфтия Ахмада Афанди, это справедливое решение. Он обратил внимание на то, многих россиян объединила вера в Бога.

«Действительно, Конституция, как Основной закон государства, должна содержать в себе духовно-нравственные принципы (идеалы), и упоминание в ней Божественного начала имеет огромное значение для развития российского общества», — уточнил шейх Ахмад Абдулаев.

Он подчеркнул, что доверие граждан к власти укрепится благодаря словам о Боге в Конституции.

«Думаю, что когда граждане России независимо от национальности и вероисповедания будут видеть присутствие Творца не только в религиозных книгах и храмах, но и в Основном законе государства, это будет способствовать росту доверия населения к государству, укреплению веры людей в будущее и завтрашний день. Только одухотворенный присутствием Всевышнего народ может выстоять перед любыми трудностями и достичь успехов в развитии», — добавил Ахмад Абдулаев.

Ранее Владимир Путин внес поправки к законопроекту о Конституции.