    05 марта 2020, 12:25

    Муфтий Ахмад Афанди: упоминание Бога в Конституции повлияет на развитие России

    Ольга Ситникова

    Муфтий Духовного управления мусульман Дагестана шейх Ахмад Афанди отреагировал на инициативу об упоминании Бога в тексте обновленной российской Конституции. Об этом сообщил «Царьград».

    По мнению муфтия Ахмада Афанди, это справедливое решение. Он обратил внимание на то, многих россиян объединила вера в Бога.

    «Действительно, Конституция, как Основной закон государства, должна содержать в себе духовно-нравственные принципы (идеалы), и упоминание в ней Божественного начала имеет огромное значение для развития российского общества», — уточнил шейх Ахмад Абдулаев.

    Он подчеркнул, что доверие граждан к власти укрепится благодаря словам о Боге в Конституции.

    «Думаю, что когда граждане России независимо от национальности и вероисповедания будут видеть присутствие Творца не только в религиозных книгах и храмах, но и в Основном законе государства, это будет способствовать росту доверия населения к государству, укреплению веры людей в будущее и завтрашний день. Только одухотворенный присутствием Всевышнего народ может выстоять перед любыми трудностями и достичь успехов в развитии», — добавил Ахмад Абдулаев.

    Ранее Владимир Путин внес поправки к законопроекту о Конституции.