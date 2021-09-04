МЦК соединят с Киевским железнодорожным направлением в 2022 году

Московское центральное кольцо (МЦК) и Киевское железнодорожное направление свяжут в следующем году. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«В 2022 году свяжем МЦК с Киевским направлением ж/д. Сейчас это единственное радиальное направление без пересадок на кольцо», — написал он на своей странице во «ВКонтакте».

По его словам, для запуска диаметра D4 будет создана соединительная линия между Киевским и Белорусским направлениями. На ней появятся три новые станции: Поклонная, Кутузовская и Тестовская (Камушки).

С Кутузовской D4 можно будет делать пересадку на одноименные станции МЦК и Филевской линии метро. С Тестовской D4 — на станции «Деловой центр» и «Шелепиха» МЦК и БКЛ, а также на Тестовскую D1, «Выставочную» и «Международную» Филевской линии.

С Поклонной D4 будут предусмотрены пересадки на «Парк Победы» Калининско-Солнцевской и Арбатско-Покровской линий метро. Таким образом, пассажиры смогут перейти на МЦК с двух станций D4, отметил Собянин.

После открытия этих ТПУ у жителей запада Москвы в шаговой доступности появится новое наземное метро. По мнению мэра, это повысит привлекательность для жизни и бизнеса сразу несколько районов. Кроме того, жители Новой Москвы и области смогут строить новые маршруты без заезда в центр города.