Общество 29 ноября 2022, 13:33 МТС улучшила связь на шести федеральных трассах Подмосковья freepik

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МТС завершила очередной этап модернизации сети на шести федеральных трассах Подмосковья. Работы помогли увеличить площадь покрытия, а также обеспечить непрерывное соединение по всему пути следования автомобилей. Об этом сообщили в пресс-службе МТС.

В ходе модернизации компания улучшила фрагменты сети, перенастроила ее параметры и увеличила пропускную способность транспортных каналов на шести наиболее популярных автомагистралях, проходящих через Московский регион.

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Работы коснулись трасс М-1 «Беларусь» до Бреста, М-5 «Урал» до Челябинска, М-9 «Балтия» в направлении Латвии, М-10 «Россия» до Санкт-Петербурга через Тверь и Новгород, А-130 через Малоярославец на Бобруйск и скоростной М-11 «Нева» на Санкт-Петербург.

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Покрытие стандарта 2G, которое отвечает за голосовую связь, составило порядка 99,9%, стандарта 4G, обеспечивающего интернет, — 95%,

Непрерывное покрытие на трассах, часть которых проходит вдали от населенных пунктов — это не только комфорт пассажиров и водителей, но и жизненно важная задача, обеспечивающая безопасность в пути. Мы постоянно работаем над улучшением качества связи на трассах и делаем все возможное, чтобы наши абоненты в дороге были всегда на связи и имели доступ в интернет». Владислав Медведев технический директор московского региона МТС

Сейчас средняя скорость мобильного интернета на шести магистралях Подмосковья составляет около 46Мбит/с. Наибольшая — на трассе М-1 «Беларусь» — 55 Мбит/с. Следом за ней идет М-11 «Нева», на которой средняя скорость интернета составила 53,4 Мбит/с. На оставшихся четырех трассах этот показатель колеблется от 38 до 49 Мбит/с.