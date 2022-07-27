МТС стал лидером по количеству базовых станций

МТС по итогам 2021 года занял лидирующие позиции среди операторов по количеству базовых станций в России — более 223 тысяч, сообщили аналитики ИАА TelecomDaily. За два года сеть МТС по России выросла более чем на 40%. Такие же темпы роста наблюдались в Московском регионе. Базовые станции помогают повысить качество услуг связи — обеспечивают улучшение покрытия, непрерывность соединения, увеличение скорости интернета у пользователей.

Эксперты подсчитали число базовых станций в России во всех стандартах сотовой связи у «большой четверки» (МТС, «МегаФон», «Вымпелком», Tele2) за последние несколько лет. У МТС наибольший запас прочности за счет максимального количество станций. Общее количество базовых станций в 2020 году выросло на 14% — до 728 тысяч, в 2021-м — на 11%, до 810 тысяч.

В Московском регионе МТС также активно выводить в эфир новое оборудование в рамках масштабной модернизацию сети. С 2020 года число работающих в регионе базовых станций выросло более чем на треть. Половина была установлена в Москве, другая — в области. Только за прошлый год установлены базовые станции в 170 новых жилищных комплексах Москвы и в городах активного строительства многоквартирного жилья: Химки, Красногорск, Балашиха, Долгопрудный и Королев. Новые базовые станции появились в малых населенных пунктах, в том числе в 228 коттеджных поселках с общим числом домохозяйств 50 тысяч. Покрытие улучшено в 20 популярных торговых центрах и 12 бизнес-центрах, также на спортивных и культурных объектах Подмосковья.

Благодаря этому существенно выросли качество мобильной связи, стабильность сигнала и скорость соединения. Средняя скорость интернета увеличилась до 69 Мегабит в секунду — МТС стал лидером по этому показателю в Московском регионе. Жители региона могут без ограничений смотреть онлайн-видео и проводить планерки даже на берегу реки в Подмосковье.