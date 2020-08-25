МТС расширяет покрытие 4G в подмосковных поселках и деревнях

Больше всего малых населенных пунктов, где улучшилось покрытие, расположено в Дмитровском, Раменском, Наро-Фоминском городских округах, Клину, а также в Троицком административном округе столицы.

Модернизация сети позволила обеспечить связью LTE 70% малых поселений и садовых товариществ Подмосковья. Их жители смогут пользоваться мобильным интернетом МТС так же комфортно, как в крупных городах.

С конца марта трафик передачи данных в Подмосковье вырос в среднем на 30%, а голосовой — на 20%, и остается на достигнутом уровне практически без изменений.

Многие жители столицы все еще остаются в Подмосковье и работают удаленно. Для этого им требуется больше интернета на высокой скорости.

В целом за пределами МКАД покрытие сети 4G МТС превышает 90%, а в четверти населенных пунктов области оно приблизилось к 100%.