МТС ответил на сообщения о сбое
Сеть российского сотового оператора МТС работает в штатном порядке. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на компанию.
«Сеть работает в обычном режиме», — приводит агентство текст сообщения пресс-службы МТС.
Ранее пользователи МТС пожаловались на сбой в работе сети. Об этом свидетельствуют данные сервиса Downdetector, который отслеживает работу популярных интернет-ресурсов.
Еще утром 23 января сервис зафиксировал жалобы на сбои «Билайна» и социальной сети Facebook.