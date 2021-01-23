МТС ответил на сообщения о сбое

«Сеть работает в обычном режиме», — приводит агентство текст сообщения пресс-службы МТС.

Ранее пользователи МТС пожаловались на сбой в работе сети. Об этом свидетельствуют данные сервиса Downdetector, который отслеживает работу популярных интернет-ресурсов.

Еще утром 23 января сервис зафиксировал жалобы на сбои «Билайна» и социальной сети Facebook.