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    23 января 2021, 14:04

    МТС ответил на сообщения о сбое

    Андрей Иванов

    Сеть российского сотового оператора МТС работает в штатном порядке. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на компанию.
    МТС ответил на сообщения о сбое

    «Сеть работает в обычном режиме», — приводит агентство текст сообщения пресс-службы МТС.

    Ранее пользователи МТС пожаловались на сбой в работе сети. Об этом свидетельствуют данные сервиса Downdetector, который отслеживает работу популярных интернет-ресурсов.

    Еще утром 23 января сервис зафиксировал жалобы на сбои «Билайна» и социальной сети Facebook.