Общество 14 февраля 2023, 13:04 МТС назвала самые «качающие» базовые станции на территории Москвы Unsplash

Читать 360tv в

Специалисты МТС определили топ-30 наиболее нагруженных по передаче данных базовых станций. Рейтинг составили по итогам анализа географии потребления данных в мобильной сети в Московском регионе за 2022 год.

По данным экспертов, две трети базовых станций в рейтинге расположены в Московском метрополитене. Самая «качающая» из них находится на станции метро «Волгоградский проспект» Таганско-Краснопресненской линии.

Реклама

БС на «Волгоградском проспекте» обслуживает платформу и прилегающие к ней тоннели. Здесь пассажиры скачивают в среднем 84 терабайта в месяц. Этот показатель сопоставим с одновременным просмотром 13,3 миллиона минутных видеороликов.

Реклама

Далее в рейтинге идут три станции, также расположенные на Таганско-Краснопресненской линии — это «Кузьминки», «Пролетарская» и «Текстильщики». Пятерку базовых станций в метро, которые передают больше всего трафика, замыкает станция «Динамо» Замоскворецкой линии.

Если говорить о ситуации на поверхности, то больше всего данных передает БС в районе Савеловского вокзала. Через него ежедневно проходит ежедневно порядка 122 тысяч пассажиров. Они скачивают около 59 терабайт данных в месяц. В топ-30 эта БС занимает девятое место. За ней следуют станции возле железнодорожных платформ и автовокзалов в Одинцове и Домодедове.

Помимо этого, в рейтинг вошли четыре локации с высокой концентрацией госучреждений. Речь идет о ГИБДД, Департаменте здравоохранения, Центре занятости населения и других, расположенных на Варшавском, Калужском и Волоколамском шоссе, а также на проспекте Вернадского.

Есть в топ-30 и две локации возле торговых центров «Саларис» и «Фуд Сити». Замыкает рейтинг базовая станция в аэропорту Шереметьево.

Комментируя результаты анализа, технический директор московского региона МТС Владислав Медведев отметил, что пользователи столичного региона с каждым годом потребляют все больше интернета. За минувший год объем передачи данных в московской сети МТС вырос на 20%, в метро — на 45%, уточнил он.

«Сегодня практически весь объем данных в нашей сети — 98%, передается в стандарте LTE. Средняя скорость мобильного интернета в регионе приближается к 60 Мбит/с, на платформах и пересадочных узлах в метро — к 100 Мбит/с», — добавил Медведев.

По его словам, компания регулярно анализирует и прогнозирует трафик данных. Эту работу проводят для того, чтобы обеспечить необходимый уровень покрытия и емкости.

Помимо этого, МТС использует для современного стандарта 4G все доступные диапазоны, в том числе и частоты, которые раньше были задействованы в сетях третьего поколения, заключил эксперт.