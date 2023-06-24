24 июня 2023, 12:56
МТС и «МегаФон» заявили о штатной работе сетей связи
ТАСС: сети связи МТС и «МегаФон» продолжили работу в штатном режиме
Сети сотовой связи операторов МТС и «МегаФон» на фоне объявления режима КТО продолжили работу в полном объеме, абоненты получают все необходимые услуги. Об этом ТАСС рассказали представители операторов.
«Сети работают в штатном режиме, вводить ограничения на данный момент не планируем», — сообщили в пресс-службах операторов.
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Утром в субботу Национальный антитеррористический комитет объявил о введении режима контртеррористической операции в Москве и Московской области, а также Воронежской области.
Губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщал, что российские подразделения приступили к оперативно-боевым мероприятиям на территории региона.
В связи с проведением КТО в Москве перенесли проведение выпускного в Парке Горького. Изначально его планировали организовать в субботу, 24 июня, но перенесли на 1 июля.
Кроме того, мэр российской столицы Сергей Собянин заявил об отмене всех массовых мероприятий в городе.
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