Общество 24 июня 2023, 12:56 МТС и «МегаФон» заявили о штатной работе сетей связи ТАСС: сети связи МТС и «МегаФон» продолжили работу в штатном режиме РИА «Новости»

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Сети сотовой связи операторов МТС и «МегаФон» на фоне объявления режима КТО продолжили работу в полном объеме, абоненты получают все необходимые услуги. Об этом ТАСС рассказали представители операторов.

«Сети работают в штатном режиме, вводить ограничения на данный момент не планируем», — сообщили в пресс-службах операторов.

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Утром в субботу Национальный антитеррористический комитет объявил о введении режима контртеррористической операции в Москве и Московской области, а также Воронежской области.

Губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщал, что российские подразделения приступили к оперативно-боевым мероприятиям на территории региона.

В связи с проведением КТО в Москве перенесли проведение выпускного в Парке Горького. Изначально его планировали организовать в субботу, 24 июня, но перенесли на 1 июля.

Кроме того, мэр российской столицы Сергей Собянин заявил об отмене всех массовых мероприятий в городе.