МСЧ предупредило грибников о самом гиблом месте в лесу

Грибной сезон в самом разгаре, поэтому стоит не забывать о правилах безопасности. Спасатели МЧС предупредили, что самым опасным местом в лесу являются болота, а выбраться из них поможет длинная палка.

«Большую опасность представляют места, где чувствуется, как почва ходит под ногами, и на поверхности видны расходящиеся волны. В качестве страховки найдите крепкую и легкую, не очень толстую палку. Она должна быть выше вас на два-три метра метра и не ломаться при ударе о землю», — пояснили в МЧС. Цитату привело РИА «Новости».

Спасатели посоветовали ходить рядом с теми местами, где есть кочки, кустарники и деревья. Кроме того, в темное время суток риск попасть в болотистую местность увеличивается. Не стоит забывать и об опасности клещей. Перед походом в лес можно купить противоэнцефалитный костюм или просто надеть то, на чем потом будет проще найти клещей. Лучше всего подойдет однотонная или светлая одежда.

«Собираясь за дикоросами, необходимо сообщить родным и близким, куда и по какому маршруту будете идти. Обязательно ознакомьтесь с прогнозом погоды и в случае ухудшения климатических условий, таких как шквалистый ветер, проливной дождь или гроза, лучше воздержаться от похода», — отметили в МЧС.

С собой обязательно необходимо взять заряженный телефон, чтобы в случае необходимости вызвать спасателей. Позвонить можно по номерам 101 и 112. Если маршрут предстоит сложный с пересечением труднопроходимой местности, то на сайте МЧС можно зарегистрировать туристскую группу.