МС-21 и другие новинки. «360» приглашает на экскурсию по МАКС-2021

Корреспондент «360» Ксения Жеребцова начала экскурсию по территории авиасалона МАКС-2021. В прямом эфире она покажет техническую стоянку, где авиатехнику готовят к полетам, и познакомит зрителей с уникальным лайнером МС-21.

Международный авиационно-космический салон МАКС-2021 открыл двери в Жуковском 20 июля. Сегодня уже четвертый день его работы. Во вторник здесь побывал президент России Владимир Путин. Он посмотрел получасовую летную программу с участием новейших российских самолетов и вертолетов.

Разработчики впервые показали зрителям первый образец легкого одномоторного истребителя Checkmate, испытания которого начнутся в 2023 году. Накануне Ростех представил на авиасалоне МАКС-2021 малогабаритную модульную систему радионавигации ММСР. Эта разработка дочернего предприятия госкорпорации, способная заменить импортные аналоги, поможет безопасно сажать воздушные суда по сигналам наземных радиосистем.