Важное 01 марта 2023, 12:50 МРОТ в России в 2024 году увеличат на 17% к прожиточному минимуму Котяков: МРОТ в 2024 году будет на 17% выше прожиточного минимума РИА «Новости»

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Минимальный размер оплаты труда в России в 2024 году будет на 17% выше прожиточного минимума. С таким заявлением выступил министр труда и социальной защиты страны Антон Котяков, сообщил ТАСС.

Котяков пояснил, что в рамках бюджета, который принимали на 2023–2025 годы, были заложены более высокие темпы роста МРОТ. Однако президент Владимир Путин в послании к Федеральному посланию указал на то, что этого недостаточно. Поэтому с 1 января 2024 года МРОТ вырастет еще на 10% в плюс к уже заложенным в бюджете параметрам.

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Таким образом, по словам министра, в 2024 году размер МРОТ составит 19 242 рубля. Процент разницы между ним и прожиточным минимумом будет 17%.

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Котяков также обратил внимание, что несколько лет назад МРОТ был ниже прожиточного минимума, но правительство планомерно шло к тому, чтобы сначала сравнять размеры этих показателей.

«На сегодняшний день эта планка пройдена, мы на ней не останавливаемся, двигаемся дальше», — сказал министр.

С января этого года МРОТ проиндексировали на 6,3%, он составляет 16 242 рубля. Прожиточный минимум в среднем по России на душу населения равен 14 375 рублям. Для детей он установлен на уровне 13 944 рубля, для пенсионеров — 12 363 рубля, а для трудоспособного населения — 15 669 рублей.