Путин поручил увеличить МРОТ, соцвыплаты и пенсии

Президент России Владимир Путин поручил правительству увеличить размер прожиточного минимума, социальных выплат, МРОТ, зарплат бюджетников и пенсий. Об этом он заявил на совещании по мерам поддержки регионов РФ.

«Такие меры нужно расширять за счет механизма социального контракта. Примем решение по увеличению всех социальных выплат. Прошу правительство рассчитать точный параметр повышения», — заявил Путин.

Президент отметил, что по итогам 2022 года России нужно добиться снижения уровня бедности и неравенства.

Также Путин подписал указ о расширении полномочий руководителей регионов РФ по поддержке экономики и граждан в зависимости от ситуации на местах.

Ранее президент рассказал, что западная «империя лжи» оказалась бессильна перед правдой и справедливостью.