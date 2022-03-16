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    16 марта 2022, 17:19

    Путин поручил увеличить МРОТ, соцвыплаты и пенсии

    Президент Путин поручил увеличить размер социальных выплат

    Максим Зинкин

    Президент России Владимир Путин поручил правительству увеличить размер прожиточного минимума, социальных выплат, МРОТ, зарплат бюджетников и пенсий. Об этом он заявил на совещании по мерам поддержки регионов РФ.

    Путин поручил увеличить МРОТ, соцвыплаты и пенсии

    «Такие меры нужно расширять за счет механизма социального контракта. Примем решение по увеличению всех социальных выплат. Прошу правительство рассчитать точный параметр повышения», — заявил Путин.

    Президент отметил, что по итогам 2022 года России нужно добиться снижения уровня бедности и неравенства.

    Также Путин подписал указ о расширении полномочий руководителей регионов РФ по поддержке экономики и граждан в зависимости от ситуации на местах.

    Ранее президент рассказал, что западная «империя лжи» оказалась бессильна перед правдой и справедливостью.