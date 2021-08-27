МРОТ предложили отменить в России

Россиянам не нужна минимальная оплата труда (МРОТ). Таким мнением поделился первый заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Николай Арефьев.

«Надо отвязаться от минимальной оплаты труда. Мы уже привыкли за 30 лет: минимальный размер оплаты труда, минимальные зарплаты. Надо уходить от этого. Такого нет нигде», — поделился депутат в беседе с Ura.ru.

По его мнению, оплата труда при любых обстоятельствах должна быть на уровне или выше прожиточного минимума. Ориентироваться нужно именно на этот показатель, подчеркнул Арефьев. Он добавил, что сейчас к МРОТ привязаны многие налоги и штрафы, а это больше вредит, чем приносит пользы. Поэтому он предложил бы эту оплату отвязать от всего.

Зампред фракции «Единой России» Адальби Шхагошев ранее заявил, что увеличение МРОТ до 20 тысяч рублей в Госдуме назвали маловероятным. Он также отметил, что будет ждать, когда такой законопроект внесут в Госдуму, чтобы убедиться, что это предложение было тщательно разработано и не связано с предстоящими выборами в Госдуму.