Общество 14 сентября 2023, 16:38 Mr.Doors: российские хозяйки назвали самой бесполезной техникой на кухне фритюрницу и яйцеварку

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Больше трети российских хозяек, а именно 38%, рассказали, что никогда не использовали имеющийся у них кухонный комбайн. Об этом свидетельствуют данные опроса мебельной компании Mr.Doors, передала «Вечерняя Москва».

Еще 30% респондентов не используют фритюрницу. Также к бесполезной кухонной технике отнесли яйцеварку и вафельницу. Об этом рассказали 19% и 13% соответственно. Также многие из опрошенных признались, что не пользуются сэндвичницей.

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