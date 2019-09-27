Мраморный сом и шаурма из краба. Чем удивил рыбный фестиваль в Одинцове

Мраморный африканский сом, нельма и шаурма из краба — все это можно попробовать в Одинцове. Там открылся рыбный фестиваль. На праздник съехались участники из разных уголков России.

Мурманск, Дальний восток, Архангельск и даже Якутия — с самых дальних уголков страны съехались на рыбный фестиваль в Одинцово рыбаки и рыбачки. Они хотят показать жителям Подмосковья изысканные блюда из рыбы. Такие не увидишь на прилавках супермаркетов — у Сергея, например, пельмени из трески и лосося.

«Рыбные пельмени чаще всего едят люди, которые родились или выросли на севере — это Мурманск, Архангельск — где сложилась культура потребления рыбы. В принципе едят больше рыбы, поэтому, конечно, рыбные пельмени там превалируют», — рассказал участник фестиваля Сергей Сафронов.

Источник фото: телеканал «360»

Икра, копченый сом, краб, морские гребешки и диковинная рыба нельма, которую добывают в Якутии — все это можно попробовать и купить.

На этом рыбном празднике можно увидеть не только редкие виды рыб, но и способы их приготовления. Например, юколу — так до сих пор готовят нерку некоторые северные народы.

Источник фото: телеканал «360»

Из 18-и участников фестиваля более половины базируются в Подмосковье, а на Дальнем Востоке и в Якутии они лишь закупают сырье. В администрации считают, что такое мероприятие поможет местным производствам найти новых покупателей.

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Рыбный фестиваль организовали уже во второй раз — в прошлом году он получил хороший отклик у покупателей. Ожидали две тысячи гостей, а за несколько дней пришло почти семь тысяч. За качеством товара следят — организаторы тщательно проверяют всех участников.

Источник фото: телеканал «360»

Для особых ценителей на фестивале есть даже фаст-фуд: гости могут попробовать настоящий крабс-бургер или шаурму с крабовым мясом.

Праздник продлится на центральной площади Одинцова до воскресенья. За это время там планируют продать тонну лосося, 500 килограммов рыбы северных пород и несколько килограммов икры.