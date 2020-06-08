«Можно только радоваться, это хорошие решения», — заметил первый зампред Комитета Совфеда по социальной политике.

По его словам, проблему удалось преодолеть за счет дисциплинированности, терпения и слаженной работе федеральных служб. Парламентарий заметил, что горожанам надо проявлять осторожность и после снятия ограничений.