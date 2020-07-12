«Можно пройти рядом с палаткой и не найти ее»: альпинист оценил выводы о причине гибели группы Дятлова

Генпрокуратура заявила, что сход снежной лавины стал причиной гибели туристов на перевале Дятлова в 1959 году. Тренер Центральной школы инструкторов альпинизма Денис Киселев назвал такое объяснение похожим на правду.

По словам Киселева, сход лавины является логичным объяснением того, что произошло на перевале с молодыми людьми. Кроме того, альпинист считает «очень похожим на правду» то, что группа не смогла найти свою палатку после того, как покинула ее.

«Можно даже пройти мимо нее на расстоянии трех-четырех метров и не найти. А это лавина, шоковое состояние и они без специальной одежды», — пояснил Киселев РИА «Новости».

Он добавил, что туристы остались на ночь в лавиноопасном месте, что стало ошибкой. Альпинист подчеркнул, что группе уже повезло, что они смогли выбраться из палатки во время лавины.

Ранее Генпрокуратура сообщила, что причинами гибели группы Дятлова стали сход лавины и переохлаждение людей. Туристы вышли из палатки без верхней одежды, а обратный путь найти уже не смогли.

Группа из девяти туристов под руководством Игоря Дятлова отправилась в поход на лыжах по Уралу в феврале 1959 года. Позже молодых людей нашли мертвыми, шесть из них скончались от переохлаждения, а у оставшихся нашли переломы.