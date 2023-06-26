Общество 26 июня 2023, 19:08 Можно оформить в аэропорту. В Египте объявили о возможности получить бесплатную транзитную визу Власти Египта объявили о возможности получить бесплатную транзитную визу на 96 часов Pxhere

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Путешественники могут получить бесплатную транзитную визу в Египте на срок до четырех суток. Об этом сообщили в авиакомпании Egypt Air в Каире, написал ТАСС.

«Появилась возможность получить транзитную визу для въезда в Египет на срок от 8 до 96 часов», — сообщил авиаперевозчик.

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Ее можно бесплатно оформить в международном аэропорту Каира. Для этого необходимо обратиться в транзитный офис авиакомпании и заполнить специальную справку-форму.

Ранее власти Египта ввели многократную пятилетнюю визу. Ее стоимость составляет 700 долларов. Сейчас россияне могут получить визу на 90 дней за 25 долларов.

Кроме того, в Египет из России можно попасть на круизе. Новые лайнеры запустят из Сочи. Они будут следовать в Египет и Грузию с заходом в Израиль. Эксперты предполагают, что они будут пользоваться большой популярностью у туристов.