Можно ли было спасти актера Евгения Кулеша. В Большом театре провели эксперимент

В Большом театре провели эксперимент, чтобы выяснить, можно ли было спасти актера Евгения Кулеша, который умер во время оперы «Садко». Он получил травму из-за тяжелой декорации, которая опускалась на сцену — в тот момент Кулеш оказался под ней и не успел вовремя отойти. Адвокат матери погибшего Андрей Алешкин отметил, что считает выводы комиссии «порочными». Об этом он рассказал «360».

В распоряжении «360» также оказался протокол технического эксперимента. В нем сказано, что в Большом театре провели исследования, чтобы выяснить точное время опускания декорации и технической возможности ее экстренной остановки.

Выяснилось, что конструкция опускалась со скоростью 0,75 метра в секунду. На месте, где находился Евгений Кулеш, установили манекен ростом 170 сантиметров — такой рост был у погибшего. Когда нижний габарит декорации сровнялся с высотой манекена, мастер МДЦ, который следил за опусканием конструкции, доложил старшему мастеру об аварийной ситуации. Он сказал фразу «человек под декорацией», после которой старший мастер по согласованию с ведущим режиссером дал команду оператору на экстренную остановку.

Эксперимент показал, что с момента, когда конструкция поравнялась с манекеном до полной остановки движения прошло 2,25 секунды.

«При запрограммированной скорости опускания это соответствует прохождению декорацией пути в 168 сантиметров и ее остановки на уровне два сантиметра от планшета сцен. Таким образом, в ходе проведенного эксперимента было установлено, что 09.10.2021 существовала техническая возможность экстренной остановки декорации „стена“, однако это не могло предотвратить возможности травмирования работника и получение им травм, несовместимых с жизнью», — сказано в документе.

Адвокат матери погибшего артиста Андрей Алешкин отметил, что эксперимент Большого театра вызывает у него чувства открытости и благодарности, потому что комиссия пытается найти истину.

«Но истина, которую они установили, меня обескураживает. Поскольку те выводы, которые были сделаны — что конструкцию можно было остановить — дает надежду, что Евгений Куляш мог не погибнуть», — сказал он.

Алешкин подчеркнул, что гипотетические рассуждения о том, что «его бы и так придавило» — не совсем корректны. Он отметил, что каждый человек хочет, чтобы его спасли в случае какой-то непредвиденной ситуации.

«Или хотя бы предприняли такие попытки, чтобы это сделать. А не констатировали в эксперименте, что, даже если бы это сделали, он бы все равно погиб. Человек, который находится в данной ситуации, все-таки надеется на помощь. Поэтому такие, с моей точки зрения, порочные выводы не могут иметь место быть», — заключил адвокат.