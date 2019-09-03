Можно гулять в любую погоду. Новые веранды и игровые зоны появились в коломенском доме ребенка

Благодаря взносам участников благотворительного забега «Пульс Добра» в коломенском доме ребенка построили новые веранды и игровые зоны. Теперь дети могут гулять и дышать свежим воздухом, не боясь любой, даже ненастной погоды.

До старта забега осталось всего несколько дней. Уже пять лет благотворительный фонд «Исток» собирает в самом сердце Коломны спортсменов со всех уголков страны. Регистрационные взносы каждого из участников забега передаются на поддержку детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

На собранные в 2018 году деньги в коломенском доме ребенка построили новые веранды и игровые зоны.

«Возможность гулять в любое время года и в любую погоду очень важна для наших детей, и особенно, для малышей. Развивающие игры на улице, свежий воздух, смена обстановки — все это не только помогает скрасить досуг наших воспитанников, но и способствует гармоничному саморазвитию детей. Именно поэтому помощь благотворительного фонда „Исток“ в капитальном ремонте прогулочных веранд и установке новых оказалась очень нужной и своевременной», — подчеркнула директор коломенского специализированного дома ребенка Марина Подвойская.

Источник фото: благотворительный фонд «Исток»

С 2017 года на средства фонда были отремонтированы веранды восьми групп дома ребенка: произведен ремонт фундамента, кровли, стен, выполнена замена окон и дверей, а также внутренняя отделка помещений. Малыши получили красивые, удобные домики с комнатами для игр и зонами для занятий на свежем воздухе с защитой от ненастья.