«Можете рявкать из укрытий сколько угодно». Кадыров предупредил украинских националистов о возмездии

Глава Чечни Рамзан Кадыров назвал главной тактикой украинских националистов бег без оглядки. По его словам, именно ее они используют, если не могут использовать мирное население в качестве живого щита.

«Наши бойцы в зоне боевых действий работают четко, слаженно и оперативно. Сказывается годами накопленный в сложнейших спецоперациях опыт. Ну, а что касается членов националистических формирований, тут все более чем понятно. Если нет мирных граждан под рукой, действуют по проверенной схеме, одобренной высшим военным руководством Украины — бег без оглядки», — написал Кадыров в своем Telegram.

Он добавил, что многие украинские националисты, которые заявляли о том, что предпочтут пасть смертью храбрых, чем сдадутся в плен к чеченским военнослужащим, в итоге оказались захвачены.

«Я хочу обратиться ко всем нацикам, бандеровцам и шайтанам: можете рявкать из своих укрытий сколько угодно, на большее вы ни физически, ни морально не способны», — предупредил он.

Кадыров подчеркнул, что зачистка освобожденных населенных пунктов продолжается, поэтому перед украинскими стоит выбор добровольно сложить оружие, или дождаться пока его выбьют из их рук.